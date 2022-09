Zimbabwe: Baisse de 25% enregistrée dans la production de coton en 2022

Les projections des autorités en début de la campagne en mai dernier (116.000 tonnes) sont douchées. La raison, la production de coton devrait s’élever à 85.600 tonnes en 2022. Soit 25% de moins que les prévisions initiales.

«Ces prévisions en baisse s’expliquent principalement par l’arrivée tardive des pluies au début de la période de culture et leur irrégularité dans les zones de production», d’après la presse locale.

Selon des chiffres officiels, «la valeur des exportations de coton et de produits textiles du Zimbabwe a plus que doublé en 2021 pour atteindre 102,2 millions de dollars».

Au Zimbabwe, les provinces du Mashonaland Central, Manicaland, Masvingo et du Matabeleland sont les grosses productrices de la fibre. En 2021, les ventes à l’international de coton et d’articles textiles ont généré 102,2 millions de dollars. Soit plus que le double de la valeur enregistrée un an plus tôt. Une performance à mettre à l’actif des efforts consentis par les autorités. Ces efforts ont permis l’amélioration de la production de coton ainsi que la disponibilité de la matière première pour les industriels.