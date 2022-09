Sénégal: Vers la création de 105.000 emplois dans le secteur de l’économie numérique

Yankhoba Diattara, ministre l’Économie numérique et des Télécommunications, annonce la création de 105.000 emplois dans le secteur de l’économie numérique à l’horizon 2025.

Ces futurs s’inscrivent dans le cadre des projets et réformes clés de la stratégie Sénégal Numérique 2025 (SN2025). Pour le membre du gouvernement, cela «permettra sans nul doute la transformation structurelle de notre économie, un positionnement de hub du numérique en Afrique de l’Ouest, une augmentation de la contribution du numérique à hauteur de 10% du PIB en 2025».

Pour y parvenir, le gouvernement sénégalais à travers la stratégie a prévu un certain nombre d’actions qui soutiendront le numérique et seront source d’emplois. Il compte garantir tout d’abord l’accès aux réseaux télécoms à toute la population sans quoi il n’y a pas d’économie numérique et prévoit «porter entre autres le taux de couverture 4G à 90% de la population, de réduire de moitié les prix des tarifs d’accès au débit fixe et mobile».

Toutefois, l’Etat sénégalais est conscient qu’il reste beaucoup à faire pour l’atteinte de ces ambitieux objectifs en 2025. «Ma confiance reste intacte, car le gouvernement a pris une option sérieuse pour développer l’économie numérique en injectant des ressources importantes pour renforcer les différentes structures de l’écosystème», soutient le ministre Yankhoba Diattara.