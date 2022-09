Nigeria: L’E-commerce recevra plus d’investissements

Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement veut que le secteur du commerce électronique fasse plus. Il l’incite à générer un revenu de 75 milliards de dollars par an à l’horizon 2025. Ce qui devrait être mieux que les 13 milliards de dollars actuels.

Lors d’une récente rencontre des acteurs du secteur de l’E-commerce tenue à Abuja, Suleman Audu, le directeur du département des matières premières et des exportations, représentant du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, a indiqué que le ministère a prévu des investissements adéquats pour atteindre cet objectif.

Selon Suleman Audu, «le gouvernement fédéral s’est engagé à développer une stratégie de commerce électronique conforme au plan de relance post-Covid-19, afin d’encourager les investissements dans la chaîne de valeur du commerce électronique».

Le Directeur qui représentait le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, lors d’une rencontre des acteurs du secteur de l’E-commerce, a reconnu que son pays n’a pas encore pleinement exploité les opportunités inhérentes à la chaîne de valeur du commerce électronique, en grande partie en raison d’investissements insuffisants, associés à des informations insuffisantes sur les opportunités du secteur et à l’incapacité du gouvernement à fournir l’environnement propice requis.

En 2021, le Nigeria occupait la 8ème place dans le top 10 des meilleurs marchés africains en étant 94e au niveau mondial, selon l’indice 2020 de la CNUCED sur le commerce électronique entre entreprises et consommateurs (B2C). Le pays compte réduire sa dépendance financière au pétrole, à travers les revenus de l’E-commerce. Une politique qui répond «aux appels à la diversification économique portée par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique et la Banque mondiale».