Tchad: La police annihile un projet de manifestation contre le dialogue national

La Police tchadienne a annoncé jeudi avoir arrêté près d’une centaine de jeunes qui tentaient de manifester dans la capitale, N’Djamena, contre le dialogue national en cours.

Ce jeunes faisaient partie d’une «caravane» de militants de la coalition «Les Transformateurs» qui sillonnait les rues dans la capitale pour convaincre les gens d’assister au meeting prévu demain samedi 03 septembre 2022, indique la Police dans un communiqué.

Le texte affirme que ces personnes «ont été arrêtées sans brutalité et sont en garde à vue» pour les besoins d’une enquête pour «manifestation non autorisée et troubles à l’ordre public». La coalition «Les Transformateurs», dirigé par Succès Masra, rassemble la majorité des mouvements de l’opposition et des organisations de la Société civile qui boycottent le Dialogue national inclusif et souverain lancé le 20 août par le Président de transition et chef de la junte militaire au pouvoir, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Plusieurs acteurs importants de la vie socio-politique et militaires du Tchad ont boudé ce dialogue, dénonçant son caractère non-inclusif et le manque de bonne foi de la junte militaire qui dirige le Tchad depuis le décès du président Idriss Début Itno en avril 2021.