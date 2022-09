L’inflation au Nigeria à son plus haut niveau depuis 17 ans

L’inflation des prix à la consommation au Nigeria a atteint en août 2022, son plus haut niveau depuis 17 ans, a révélé ce jeudi, le Bureau national des statistiques du Nigeria (NBS) dans son dernier indice des prix à la consommation.

Le NBS précise que l’inflation a atteint 20,5% en août 2022, contre 19,6% en juillet de la même année et 17% en août de 2021. Il s’agit de la septième augmentation mensuelle consécutive du taux d’inflation au Nigeria cette année et de la plus élevée hausse depuis 2005.

Selon l’agence des statistiques, la hausse de l’inflation est due à «une perturbation de l’approvisionnement en produits alimentaires, une augmentation du coût des importations en raison de la dépréciation persistante de la monnaie et une augmentation générale du coût de production».

Le taux d’inflation des produits alimentaires en août 2022 était de 23,1%, a indiqué l’Agence de statistiques. La hausse des prix de certains des produits alimentaires les plus courants au Nigeria, notamment le pain, les céréales et les tubercules, sont les principales causes de cette hausse », ajoute la même source.

L’inflation des prix à la consommation, la plus élevée depuis 17 ans, a atteint plus du double de l’objectif de 9% fixé par la Banque centrale du Nigeria pour cette année, suscitant de plus en plus de craintes de difficultés chez les citoyens et les entreprises du pays, le plus peuplé d’Afrique avec une population de plus de 200 millions d’habitants.

Le Nigeria, l’un des principaux producteurs de pétrole du continent, est en proie à la corruption, l’insécurité et le manque de bonne gouvernance. Les problèmes de sécurité qui ont entraîné la mort de milliers de personnes au cours de l’année dernière dans le nord du Nigeria ont également fait grimper l’inflation des denrées alimentaires.