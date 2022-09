COP 15: Le Canada débourse plus de 1.600 milliards de FCFA pour le financement du programme «Initiative d’Abidjan»

Le Canada a annoncé une contribution de 40 millions de dollars (26,2 milliards de FCFA), destinés au financement d’Abidjan legacy program, dans le cadre de la COP15, a indiqué jeudi à Abidjan, le ministre ivoirien de l’Environnement et du développement durable, Jean-Luc Assi.

Le ministre Assi a rappelé que l’organisation de la COP 15 sur la désertification a eu des effets économiques importants pour la Côte d’Ivoire, précisant que le gouvernement ivoirien travaille à la mise en œuvre des recommandations de cette COP, notamment « L’Initiative d’Abidjan’, en vue d’augmenter la production agricole.

Le ministre s’exprimait lors d’une cérémonie au cours de laquelle le Comité d’organisation de la COP15 a remis officiellement des matériels et équipements acquis dans le cadre de l’évènement afin d’être affectés au patrimoine de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Selon le président du Comité d’organisation de cet évènement, M. Abou Bamba, la COP15 a nécessité l’acquisition de nombreux équipements et matériels estimés à plus de 55.000 pièces avec les ressources de l’Etat et des partenaires.

Il a relevé que plus de 7.500 délégués ont participé à cet évènement parmi lesquels des chefs d’Etat, des scientifiques, des jeunes et des femmes en provenance de 196 pays.

La COP15 a par ailleurs permis d’injecter dans l’économie ivoirienne 20 millions de dollars US (13 milliards FCFA). La Côte d’Ivoire a abrité du 9 au 20 mai 2022 la 15e Conférence des parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse sous le thème, «Terres, vie. Patrimoine: d’un monde précaire vers un avenir prospère».