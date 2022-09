RDC : La perpétuité requise contre des militaires impliqués dans l’assassinat de deux Chinois en mars 2022

La cour militaire de l’Ituri, dans le Nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a requis, lundi 26 septembre, la prison à perpétuité contre 11 militaires accusées du meurtre, en mars dernier, de deux ressortissants chinois travaillant dans le secteur minier en RDC.

Parmi les accusés, poursuivis pour «meurtres et association de malfaiteurs», figurent deux colonels de l’armée. «Suivant les interrogatoires, les témoignages, la confrontation, l’accusation note que les colonels Mukalenga Shendeko et Kayumba Sumaili sont les auteurs intellectuels de ce crime ayant occasionné la mort de deux sujets chinois», a déclaré le procureur militaire local, le colonel Kumbu Ngoma, lors de l’audience.

Toujours d’après lui, ces deux officiers auraient mis en place un projet d’attaque d’un convoi des Chinois, le 17 mars dernier, dans le territoire d’Irumu (province d’Ituri), alors qu’ils revenaient d’un site minier d’exploitation d’or.

L’objectif était de s’accaparer de 4 lingots d’or et 6.000 dollars qu’ils transportaient. Shendeko et Sumaili avaient associé à leur manœuvre huit autres militaires, dont deux sont en fuite et recherchés par les services de sécurité, ainsi qu’un civil. Un autre soldat, Eric Ezwa, poursuivi pour les mêmes faits, a écopé de 12 mois de prison.

Des Chinois exerçant dans le secteur minier sont souvent victimes d’attaques et d’enlèvements de la part des éléments des groupes armés, particulièrement dans des zones qui échappent au contrôle de l’Etat.

Cinq personnes dont deux ressortissants chinois et trois Congolais avaient été tués, le 11 août dernier, dans une attaque menée par des miliciens contre un site d’exploitation artisanale d’or dans le nord-est du pays.