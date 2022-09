Le Sénégal lance un projet de gestion des risques agricoles

Le ministère sénégalais de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a annoncé lundi, la mise en place d’un projet sur la gestion des risques agricoles.

«Les études ont montré que les agriculteurs sont exposés principalement à des risques de production, de marché et de nature politique», a déclaré le Secrétaire général du Département de l’Agriculture, Pape Malick Ndao.

Ce projet a été initié par le ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire et la Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), initiative du G8 et du G20 et l’Agence du NEPAD.

«Les risques de production sont liés entre autres, aux effets du changement climatique, aux maladies, aux ravageurs et au processus de salinisation des terres», a expliqué le représentant du ministre de l’Agriculture.

Ndao a notamment rappelé que les «dégâts provoqués par les criquets pèlerins en 2004 ont été estimés à 2 millions de tonnes de cultures, soit 20% des besoins alimentaires de la population dans la région du Sahel».

«Les résultats obtenus durant la première phase ont permis au Sénégal de bénéficier de l’accompagnement de la PARM dans sa deuxième phase (2019-2024) », a-t-il dit.

Le Directeur pays du Fonds international d’investissement agricole (FIDA) a soutenu que ce projet a été conçu pour gérer ces risques avec une note technique établissant la base du projet de gestion des risques agricoles élaborée avec l’appui des experts de la PARM et du Mécanisme de financement pour l’envoi de Fonds (MFEF) du FIDA.