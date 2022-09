La Banque centrale du Nigeria relève son taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation galopante

La Banque centrale du Nigeria (CBN) a annoncé mardi l’augmentation de son taux de politique monétaire (TPM) à 15,5% afin de contrôler l’inflation galopante dans le pays.

Le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele a confié à la presse après la réunion mardi à Abuja, du Comité de politique monétaire (CPM), que les membres du CPM «ont voté à l’unanimité pour augmenter le TPM à 15,5%».

«Le Comité a également décidé de maintenir le corridor asymétrique de +100 à 700 points de base autour du TPM et d’augmenter le ratio de réserve de trésorerie (CRR) à un minimum de 32,5 %, tout en conservant le ratio de liquidité à 30%», a-t-il ajouté.

Selon le gouverneur, avec le dernier taux d’inflation d’août dernier de 20,52%, les membres du Comité ont décidé à l’unanimité de relever le taux directeur afin de réduire l’écart de taux d’intérêt et de maîtriser l’inflation. L’inflation des prix à la consommation au Nigeria a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans en août 2022, a déclaré jeudi le Bureau national des statistiques (NBS).

NBS a indiqué dans son dernier rapport sur l’indice des prix à la consommation que l’inflation a atteint 20,5% en août, contre 19,6% en juillet de cette année et 17% en août de l’année dernière. Il s’agit de la septième augmentation mensuelle consécutive du taux d’inflation au Nigeria cette année, et de la plus élevée depuis 2005.

Le Nigeria, plus grande économie d’Afrique et l’un des principaux producteurs de pétrole du continent, est confronté à la corruption, à l’insécurité et au manque de bonne gouvernance qui sont à la base de ses difficultés économiques.