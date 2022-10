La CEDEAO ajourne le Sommet extraordinaire sur le Burkina Faso prévu les 13 et 14 octobre à Dakar

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont reporté une rencontre qui devait se tenir les 13 et 14 octobre à Dakar pour discuter de la situation au Burkina Faso, dans le cadre d’un Sommet extraordinaire.

«Il n’y aura pas de Sommet», a confirmé jeudi l’ambassadeur ghanéen, Abdel Fatau Musah, Commissaire aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité de la Cédéao, en marge d’un déjeuner de presse en prélude à la 8e édition du Sommet international sur la paix et la Sécurité qui se tient les 24 et 25 octobre à Dakar, au Sénégal.

«Il y avait un Sommet extraordinaire de la Cédéao sur la situation au Burkina à la suite du second coup d’Etat. Entre-temps, nous avons tous suivi la déclaration du capitaine Traoré (Ibrahim) qui accepte de mettre en œuvre l’agenda de la Cédéao», a expliqué la cheffe de la Diplomatie sénégalaise, Aissata Tall Sall, précisant qu’«il n’était pas opportun pour les chefs d’Etat de se réunir à Dakar pour discuter d’une question déjà réglée».

Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en janvier, a été à son tour déposé il y a une semaine par le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans.

L’émissaire de la Cédéao, l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, s’est déclaré mardi satisfait de son entretien avec le chef de la nouvelle junte militaire au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Aissata Tall Sall assure que l’organisation sous-régionale se réunira en session ordinaire en décembre pour évaluer «les progrès qui ont été faits par le Burkina, mais examinera aussi la situation au Mali et en Guinée».