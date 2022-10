Nigeria: L’armée arrête 79 terroristes et collaborateurs et libère 14 otages, dont 2 écolières du lycée de Chibok

Les troupes de l’opération antiterroriste «Hadin Kai» (OPHK) ont arrêté au moins 79 terroristes et leurs collaborateurs dans le nord-est du Nigeria au cours des deux dernières semaines, a annoncé jeudi à Abuja, le directeur des opérations médiatiques de la Défense, Musa Danmadami, lors du point de presse bihebdomadaire.

Danmadami a précisé que les troupes ont également éliminé de nombreux terroristes dans des opérations terrestres et aériennes et ont sauvé 14 personnes enlevées, dont deux écolières du lycée de Chibok, au cours de la même période. Il a indiqué que les deux écolières, Yana Pogu et Rejoice Senki, ont été sauvées avec leurs enfants.

Les troupes ont arrêté 29 terroristes de Boko Haram et fournisseurs logistiques de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP) dans différents endroits, a indiqué Musa Danmadami, ajoutant que six informateurs et collaborateurs présumés de terroristes, dont un étranger, ont été arrêtés à différents endroits.

Les autorités nigérianes ont également annoncé mercredi avoir obtenu la libération des 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque d’envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria.

Le nord-ouest et le centre du pays le plus peuplé d’Afrique sont le théâtre des attaques de groupes criminels qui s’en prennent quasi-quotidiennement à des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon.