Le marché ivoirien s’approvisionne désormais de ciment blanc produit par LafargeHolcim

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du leader mondial des matériaux de construction LafargeHolcim, a lancé officiellement ce jeudi 6 octobre dans son usine à Abidjan, la mise en vente du premier lot de ciment blanc sur le marché ivoirien, en présence de quelques responsables ivoiriens, dont le directeur adjoint du cabinet du ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Albert Kouatelay.

Affichant sa satisfaction lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire, Rachid Yousry a déclaré que «cette année 2022 est particulière pour nous, car elle marque la célébration de nos 70 années de présence sur le marché ivoirien. Nous avons tenu à marquer cette célébration par une innovation majeure, à savoir le lancement de notre ciment Blanc dénommé «le Bélier Blanc».

Il a présenté les différents avantages de ce nouveau produit, soulignant que «la disponibilité permanente du ciment Bélier Blanc permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités en termes d’applications, avec des constructions plus modernes et plus sophistiquées, sans compter les nouveaux types de matériaux dont le ciment blanc est un intrant».

La production du ciment blanc local contribuera aussi à la lutte contre la vie chère parce qu’elle permettra, toujours selon le DG de LafargeHolcim Côte d’Ivoire, de proposer au consommateur final un produit de 15 à 25% moins cher.

Le «Bélier Blanc» ou «White Bélier» est également le premier ciment blanc produit en Afrique de l’Ouest. Il a nécessité un investissement de plus d’un milliard de francs CFA Fcfa pour une capacité de 30.000 tonnes par an, grâce à laquelle la société portera ses capacités totales de ciment en Côte d’Ivoire, à 2 millions de tonnes par an.

La nouvelle ligne de produit de LafargeHolcim Côte d’Ivoire est également une aubaine pour les Ivoiriens. «Je suis heureux d’être témoin de cette initiative noble et salutaire qui vient désormais apporter à notre pays une réponse concrète aux besoins de plus en plus croissants en matière d’utilisation du ciment blanc», a déclaré Albert Kouatelay.