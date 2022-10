L’Afrique de l’ouest bien représentée dans la Direction du Conseil international du café à partir de 2023

L’ Conseil international du café (OIC) va changer de direction à partir de septembre 2023 suite à une décision actée lors de la 134è Session du Conseil qui vient de se tenir à Bogota en Colombie.

Les membres de l’OIC ont élu à l’unanimité le Togo représenté par Enselme Gouthon à la Vice-présidence de l’OIC, avant de remplacer l’Italie à la Présidence de cette organisation en septembre 2023.

Actuel Président de l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) qui regroupe des pays producteurs de café africains et malgache, Enselme Gouthon est un professionnel du secteur du café-cacao dans le continent africain depuis plusieurs décennies.

L’Afrique de l’Ouest a aussi hérité d’un autre poste dans la prochaine direction de l’OIC. L’ambassadeur Aly Touré de la Côte d’Ivoire, actuel président du Comité Promotion et Jeunesse de l’ACRAM, a été élu durant la grand-messe de Bogota au poste stratégique de Président du Comité de Promotion et développement des marchés pour l’OIC.

Le prochain patron de l’OIC est l’actuel Secrétaire général du Comité de coordination des filières café et cacao (CCFCC) au Togo, un pays où le café représente la deuxième culture d’exportation aux côtés du cacao et est mondialement reconnu pour la qualité de ses fèves qui subissent un traitement et une préparation singuliers.