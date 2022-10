Afrique-Agrobusiness : Le PNUD met 100.000 $ à la disposition de la Fondation de Sheyi Emmanuel Adebayor

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Fondation Sheyi Emmanuel Adebayor (SEA), du nom de la star du ballon rond au Togo, ont signé ce mercredi 12 octobre à Lomé, un accord portant sur le lancement d’un projet d’incubation pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes en agrobusiness au Togo en particulier et Afrique en général.

Les documents officiels de cette entente ont été signés par Aliou Mamadou Dia, Représentant résident du PNUD au Togo et Emmanuel Adebayor, Président de la Fondation SEA. A travers cet accord, le PNUD et le ministère togolais de l’Agriculture s’engagent à appuyer la Fondation SEA à hauteur de 100.000 dollars US, sur une période de 3 ans en matière d’agrobusiness dans la localité de Lavié (Préfecture de Kloto, sud-ouest du Togo, à plus de 120 km de Lomé, la capitale).

«L’agrobusiness reste un défi pour l’Afrique, et nous comptons sur la détermination des jeunes pour entreprendre localement dans ce secteur et y réussir», a déclaré Adebayor, ajoutant que «nous avons un défi à relever ensemble pour produire et transformer localement des produits agricoles pour l’autosuffisance alimentaire dans les pays africains. C’est mon engagement et celui de la Fondation SEA».

A travers cette approche entrepreneuriale de l’agriculture, la Fondation SEA souhaite former des promoteurs d’activités économiques «le long des chaînes de valeur agricole pour leur permettre de gagner un revenu décent, durable et progressif».

«La Fondation SEA intervient dans trois domaines notamment la santé, l’éducation et l’entreprenariat des jeunes. Et, c’est sur le volet d’entreprenariat des jeunes que nous signons ce partenariat avec le PNUD pour la formation des jeunes togolais à l’agrobusiness » a encore souligné Emmanuel Adebayor.

«Le PNUD assure qu’un intérêt particulier sera accordé aux jeunes vulnérables qui pratiquent déjà l’agriculture. Les potentiels bénéficiaires de ce projet seront identifiés à la suite d’un processus sélectif impartial», a assuré de son côté Aliou Mamadou Dia.