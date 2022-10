Le Nigérian Tonye Anyanwu nommé Conseiller spécial de  la présidence centrafricaine sur la crypto-monnaie et l’innovation

La Centrafricaine qui a fait du Bitcoin sa monnaie officielle, au même titre que le Franc CFA, a choisi comme conseiller spécial de la présidence, en matière de crypto-monnaie et d’innovation numérique, l’expert nigérian Tonye Anyanwu surnommé le «Génie de la crypto-monnaie».

Justifiant ce choix, le ministre conseiller du président centrafricain en matière de Grands travaux et d’Investissements, Pascal Bida Koyagbele, a indiqué que la décision de cette nomination a été prise «après un examen approfondi de ses qualifications et de son pedigree dans le domaine des technologies et des start-up numériques».

«Nous espérons qu’il apportera sa riche expertise et son expérience dans l’exercice de ses fonctions et nous espérons également que cela favorisera les relations bilatérales entre deux grands pays africains», a poursuivi le ministre.

Dans un message de remerciement prononcé lors de sa prestation de serment au palais présidentiel de Bangui, Tonye Anyanwu s’est engagé à répondre à ses obligations avec détermination.

«Je suis pleinement engagé à faire ce travail sans crainte ni faveur et avec la plus grande diligence et détermination. Je tiens la confiance qui m’a été accordée avec cette nomination en haute estime», a-t-il déclaré.

Cet expert, un passionné de cryptographie basé à Dubaï, est PDG fondateur de la société de solutions technologiques Connectopia et co-fondateur de MePoint Business services, une société spécialisée dans les services de conseil aux entreprises.

Selon le gouvernement centrafricain, Anyanwu rendra directement compte de sa mission à la présidence de la république.