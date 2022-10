Maroc-Parlement : Le Roi Mohammed VI aborde devant le parlement, les questions de l’eau et des investissements

Le Roi Mohammed VI a présidé ce vendredi après-midi l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11-ème législature au siège du parlement à Rabat, où il a prononcé un discours devant les parlementaires des deux Chambres, et dans lequel il a abordé la problématique de l’eau et les défis à surmonter ainsi que la question des investissements et les moyens de les booster.

Le Souverain qui était accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a souligné d’emblée qu’«Aujourd’hui, Nous avons jugé opportun de mettre l’accent sur deux sujets importants» à savoir : Le premier concerne la problématique de l’eau et les défis urgents et futurs qui s’y rattachent et le second porte sur la nécessité d’opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l’investissement.

S’agissant de la problématique de l’eau qui se pose avec acuité en raison de la rude sécheresse que connait le Royaume, le Roi Mohammed VI a souligné qu’«au Maroc, la problématique de gestion des ressources en eau se pose avec d’autant plus d’acuité que le pays traverse actuellement la période de sécheresse la plus intense qu’il ait connue depuis plus de trois décennies».

Et le Souverain de préciser qu’«afin de remédier à cet état de fait, Nous avons adopté, dès le mois de février dernier, dans le cadre du Plan de lutte contre les effets de la sécheresse, des mesures d’anticipation visant à garantir la disponibilité de l’eau potable, à soutenir les agriculteurs, à préserver le bétail».

Le Roi du Maroc a en outre fait état de la mise au point d’un Programme national prioritaire de l’Eau 2022-2027, et la poursuite «avec constance et détermination » de la politique de construction des barrages, rappelant que « plus de 50 nouveaux ouvrages de grande ou moyenne taille ont été érigés et que 20 autres sont en cours ».

Le Souverain a en outre évoqué «l’achèvement de la construction des barrages programmés, la mise en place d’interconnexions hydrauliques et la réalisation de stations de dessalement de l’eau de mer » en plus de «l’affermissement de l’orientation visant à assurer l’économie de l’eau, notamment en matière d’irrigation».

Le Maroc, a-t-il relevé, « se trouve désormais en une situation de stress hydrique structurel et la seule construction d’équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas à régler tous les problèmes », appelant à «un traitement diligent de la problématique de l’eau, dans toutes ses dimensions, et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d’exploitation anarchique et irresponsable de cette ressource vitale».

Concernant la question des investissements le Souverain a souligné qu’«aujourd’hui, Nous misons sur l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs», précisant que « ces filières offrent des opportunités d’emploi aux jeunes et apportent des sources de financement aux différents programmes sociaux et de développement ».

Le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la nécessité de «lever les obstacles qui continuent d’entraver une relance effective de l’investissement national, sur tous les plans», avant de souligner que pour atteindre les objectifs escomptés, «Nous avons exhorté le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privé et bancaire, à traduire leurs engagements respectifs dans un «Pacte National pour l’Investissement», précisant que «ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026 ».