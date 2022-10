UEMOA/Programme Elite BRVM Lounge : Attribution des certifications à quatorze PME ce 13 octobre

La Bourse régionale des 8 Etats de l’UEMOA (BRVM) a remis ce 13 octobre des certifications à 14 Petites et moyennes entreprises (PME), au terme du processus de formation de ces entreprises au Programme “ELITE BRVM LOUNGE”, un programme ouvert en 2018.

Au terme de ce nouveau cycle de formation, «23 PME» sont désormais structurées pour «prétendre à des financements à long terme, tant sur le troisième compartiment de la BRVM que sur le marché obligataire de cette Bourse», soulignent les responsables de la BRVM.

Dans ce lot, 14 PME ont reçu leur certification issue du programme précité et les neuf autres seront certifiées au cours des prochains mois, a détaillé le patron de la BRVM, Edoh Kossi.

Les PME admises à ce programme ELITE ont «levé plus de 22 milliards de F.CFA, post-adhésion au programme, dont 2 milliards en levée de fonds par placement privé sur le marché régional», se félicitent les services techniques de la BRVM.

Les entreprises admises à ce programme régional opèrent dans l’agroalimentaire, les assurances, les BTP, la distribution, la finance, l’hôtellerie, l’industrie, la sécurité, les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). La majorité d’entre elles proviennent de la Côte d’Ivoire, locomotive économique de l’UEMOA.

En présentiel comme en distanciel, des représentants de ces PME ont suivi divers modules de formation axés autour de la vision stratégique et la gouvernance d’entreprise, l’élaboration d’un plan d’affaires, le diagnostic et l’évaluation d’un plan d’affaires, les différents modes de financement. Ou encore la protection et la diffusion d’informations comptables.

Le programme Elite BRVM Lounge a pour vocation première d’encourager et d’amener les PME de l’UEMOA à affiner leur gouvernance et leurs performances, et en se donnant les moyens d’élargir leur base financière sur le marché régional.