La société Wapco-Niger a réalisé 600 km sur les 2000 km du pipeline reliant le Niger au Bénin

Les techniciens de la société Wapco-Niger qui assure la construction du pipeline devant relier le Niger au Bénin, ont révélé les dernières données chiffrées sur l’état d’avancement des travaux de construction de cet ouvrage, précisant que plus de «600 km ont déjà été réalisés dans le cadre du ‘Projet de pipeline export’ long de 2000 km» qui reliera le champ pétrolifère d’Agadem (Nord-Est du Niger) au terminal du Port de Sémè au sud du Bénin.

Ces statistiques officielles ont été fournies à l’occasion du dernier déplacement en date opéré par le Président nigérien Mohamed Bazoum dans le département de Gaya (frontalier du Bénin).

Dès que cet ambitieux Projet de pipeline export sera achevé, la production journalière d’or noir du plus vaste Etat d’Afrique occidentale (Niger) va virer à 110.000 barils/jour contre 20.000 actuellement et 90.000 barils issus de ce nouveau régime de production seront exportés via le nouveau pipeline. Le pétrole nigérien est exploité grâce à un appui de l’expertise chinoise fournie par la société CNPC.

Une exploitation qui a déjà généré plus de 900 milliards de FCFA de recettes budgétaires à l’Etat de ce pays sahélien. Des recettes d’or noir qui devraient représenter 50% du PIB du Niger d’ici 2025, selon des projections étatiques.

Le Niger qui constitue par ailleurs un important producteur d’uranium dans le monde n’utilise pas encore cette mine pour s’autoalimenter sur le plan énergétique.