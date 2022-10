Nigeria-Inondations : La principale compagnie gazière se déclare en  situation de «force majeure»

La principale compagnie gazière du Nigeria, premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Afrique, a annoncé lundi avoir «activé la force majeure» à cause des inondations qui frappent le pays.

Cette décision a été prise après que les fournisseurs de gaz en amont ont eux-mêmes invoqué la force majeure, a indiqué dans un courriel, le Directeur général des relations extérieures de la Nigeria LNG Limited (NLNG), Andy Odeh.

«La notification des fournisseurs de gaz était le résultat des niveaux élevés des eaux dans leurs zones opérationnelles, conduisant à un arrêt de la production de gaz. Par conséquent, la NLNG a activé la force majeure», a expliqué Odeh.

«Nous examinons actuellement la situation avec les fournisseurs de gaz afin de déterminer l’ampleur de la perturbation de nos activités, mais, en tant qu’opérateur raisonnable et prudent, nous nous efforcerons d’atténuer les conséquences de la force majeure dans la mesure du possible», a assuré le responsable de NLNG qui a une capacité annuelle de production de 22 millions de tonnes de GNL.

Le Nigeria est frappé par des pluies exceptionnelles depuis août, ayant provoqué les inondations les plus meurtrières dans le pays depuis 2012. Plus de 600 personnes sont mortes et près de 82.000 maisons et 110.000 hectares de terres agricoles ont été endommagés ou détruits par les eaux de crue, a déclaré dimanche la ministre nigériane des Affaires humanitaires, Sadiya Umar Farouq.

Les agences météorologiques ont averti qu’un certain nombre d’États du pays, notamment dans la région pétrolière du Sud-est, risquaient de connaitre de nouvelles inondations jusqu’à la fin du mois de novembre.