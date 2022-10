Initiative AFAWA : La BAD lance le 2e appel à propositions pour soutenir les femmes entrepreneures en Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) vient de lance son deuxième appel à propositions pour soutenir les sociétés dirigées par des femmes en Afrique, dans le cadre du Programme de soutien aux structures d’appui à l’entrepreneuriat féminin, a annoncé mardi la BAD dans un communiqué.

Le programme est piloté par l’«Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique » (Affirmative Finance Action for Women in Africa, AFAWA) de la Banque, qui est une démarche panafricaine visant à combler le déficit de financement qui affecte les femmes dans le continent.

L’appel concerne les associations des femmes entrepreneures, les incubateurs, les accélérateurs, les coopératives dirigées par des femmes et les organisations de la société civile intervenant dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le Programme appuie des projets visant à améliorer la viabilité et la durabilité des petites et moyennes entreprises (PME) formelles dirigées par des femmes et leur permettant d’accéder à des opportunités de financement pour développer leurs entreprises.

Les candidats de tous les pays africains sont invités à participer à cet appel à candidature, sachant que les lauréats vont bénéficier d’un financement ponctuel compris entre 100 000 et 250 000 dollars, qui sera fourni par le Fonds fiduciaire pour l’égalité des sexes de la Banque. Toutes les propositions doivent être soumises avant le 11 novembre 2022.

D’après la coordonnatrice d’AFAWA, Esther Dassanou, «les structures d’appui à l’entrepreneuriat féminin jouent un rôle déterminant dans le renforcement des compétences des femmes entrepreneures pour créer des PME bancables. Cependant, ces structures elles-mêmes sont souvent confrontées à des défis, tels que des plans de croissance viables à long terme et un manque de financement, qui réduisent leur portée, leur impact et leur durabilité».

L’ambition d’AFAWA, qui veut renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin, en déboursant d’ici à 2026, une enveloppe de 5 milliards de dollars destinés au financement des PME détenues par des femmes.

Le premier appel à propositions, lancé en mai 2021, avait permis de sélectionner dix organisations panafricaines ayant fait leurs preuves sur le terrain en matière de mobilisation de financements pour les femmes entrepreneures en Afrique. La BAD se dit heureuse de poursuivre cette initiative.