Un haut dirigeant des USA en tournée dans les Etats ouest-africains à la quête d’alliances stratégiques

La Secrétaire d’État adjointe chargée des conflits et des opérations de stabilisation, Anne A. Witkowsky effectue depuis le 16 octobre, une tournée stratégique dans plusieurs Etats côtiers de la région ouest-africaine.

Officiellement, cette mission est censée consolider la dynamique de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique de l’ouest.

La tournée de la Sous-Secrétaire d’Etat se veut une opération inter-agence américaine dans des pays du littoral ouest-africain pour «soutenir les initiatives régionales visant à instaurer la paix et à renforcer la résilience».

Le Département d’État américain indique dans un communiqué, que cette tournée a pour escales Lomé (au Togo), Cotonou (Bénin), et Abidjan (Côte d’Ivoire), précisant que «ce déplacement renforce notre engagement à long terme en faveur d’un partenariat avec les dirigeants régionaux pour faire progresser la paix et la sécurité dans la région».

Les capitales Abidjan et Lomé ont déjà reçu cette délégation officielle américaine a eu avec les hauts dirigeants de ces pays, des entretiens autour de la question du défi sécuritaire, face à la systématisation de la question de l’extrémisme violent en Afrique de l’Ouest. Un extrémisme qui se déplace de plus en plus du Sahel vers la côte, avec la récurrence d’activités terroristes.

Cette mission d’alliance géostratégique s’achève ce samedi 22 octobre. Les USA sont présents militairement en Afrique de l’ouest à travers l’Africom et plusieurs accords de coopération les lient à plusieurs pays de la région.

Au Sahel, une base américaine logée au Niger joue un rôle déterminant dans le recueil d’informations-clés sur les terroristes, grâce aux redoutables drones REAPER.

Cette tournée régionale américaine intervient au moment où un bras de fer diplomatique entre Moscou et Washington au sujet du conflit russo-ukrainien semble avoir quitté l’enceinte classique de l’ONU et s’invite de plus en plus en Afrique, rappelant les anciennes velléités de guerre froide entre ces deux puissances militaires et nucléaires.