RDC : L’Assemblée nationale rejette la motion de défiance contre le ministre des Transports, Cherubin Okende

L’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo (RDC) a refusé de cautionner, mercredi, la motion de défiance qui lui avait été soumise le 12 octobre dernier, à l’encontre du ministre des Transports, voies de communication et de désenclavement, Cherubin Okende.

Ce membre du gouvernement était accusé par les pétitionnaires d’«incompétence notoire et d’amateurisme dans le secteur des transports», d’«insensibilité aux recommandations de l’Assemblée nationale» ou encore d’«incapacité à exécuter et faire exécuter les décisions nettes et précises prises dans les différents conseils des ministres».

Mais ces accusations et autres arguments n’ont pas convaincu les députés, dont certains ayant qualifié la motion d’«inopportune» et de «non fondée».

La motion étant rejetée après un long débat, Okende, qui s’était rendu à l’hémicycle pour répondre aux préoccupations des élus, garde ainsi son poste dans l’actuelle équipe gouvernementale.