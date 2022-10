Le Sénégalais Malick Fall nommé par l’IFC Représentant régional pour le Burundi, la RDC et la République du Congo

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a nommé le sénégalais Malick Fall au poste de représentant régional pour le Burundi, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo, informe l’institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents, dans un communiqué publié mardi.

Représentant résident d’IFC en RDC depuis 2021, Fall dirigera, de par ses nouvelles fonctions, la stratégie d’IFC visant à accroître son impact dans les trois pays et à stimuler le développement et la création d’emplois, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, de la finance et des infrastructures.

Le texte explique que la création d’un nouveau poste de représentant régional en Afrique Centrale témoigne de la volonté d’IFC d’accroître son impact et de se rapprocher de ses clients au Burundi, en RDC et en République du Congo, à l’heure où ces pays s’efforcent de se remettre des effets de la pandémie de Covid-19 et font face à d’autres défis urgents liés notamment au changement climatique et à la montée de l’inflation à travers le monde.

Pour le vice-président d’IFC pour l’Afrique, Sérgio Pimenta, «la grande expérience de Malick au niveau régional et sectoriel jouera un rôle déterminant alors qu’IFC intensifie son appui à ces trois pays».

Ce responsable estime qu’«il est essentiel de renforcer les investissements du secteur privé pour aider ces pays à réaliser leur potentiel et créer davantage d’emplois et d’opportunités, et ce, alors même que les entreprises et les populations sont confrontées à un contexte de turbulences économiques mondiales».

Cité dans le communiqué, Fall a affiché sa satisfaction suite à sa nomination en déclarant : «Je me réjouis d’assumer ces nouvelles responsabilités et je suis impatient de travailler avec nos partenaires des secteurs public et privé pour aider le Burundi, la RDC et la République du Congo à atteindre leurs objectifs de développement».

«Ma priorité consistera à aider chacun de ces pays à relever ses défis urgents en matière de développement en renforçant les programmes d’investissement et de conseil d’IFC dans des secteurs stratégiques pour la croissance et la création d’emplois», a-t-il indiqué.