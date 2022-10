Togo-Royaume-Uni : Entrevue à Londres, du président togolais Faure Gnassingbé avec le Roi Charles III

Le président togolais, Faure Gnassingbé s’est entretenu jeudi au Palais de Buckingham à Londres, avec le Roi Charles III d’Angleterre, à propos de la coopération entre le Royaume-Uni et le Togo dans les secteurs de la paix, de la sécurité, de l’environnement et du développement durable.

Faure Gnassingbé et le souverain britannique ont réaffirmé à cette occasion, leurs engagements à consolider cette coopération. «Je me réjouis de la qualité de l’entretien que j’ai eu, ce jeudi 20 octobre 2022, avec Sa Majesté le roi Charles lll à Buckingham Palace» a déclaré à la presse le chef de l’Etat ouest-africain, ajoutant que «nous avons réaffirmé notre engagement commun à poursuivre les efforts de nos pays respectifs pour la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable».

Le Togo entretient d’excellentes relations d’amitié et de coopération avec le Royaume-Uni. Le drapeau du Togo a été hissé jeudi après-midi à Londres au siège du Commonwealth, à la faveur d’une cérémonie marquant l’entrée officielle de ce pays le 25 juin 2022 au sein de l’organisation anglophone.

Le Commonwealth qui était composé de 54 pays dont la plupart sont d’anciennes colonies britanniques, a accepté la demande d’adhésion du Togo et du Gabon lors de son 26è Sommet au Rwanda. Désormais, ces membres s’élèvent à 56.

L’adhésion du Togo à cette organisation marque une volonté de diversifier ses relations internationales. «L’adhésion du Togo est motivée par le désir d’étendre son réseau diplomatique, politique et économique (…) et de se rapprocher du monde anglophone», d’après la diplomatie togolaise.