Abidjan accueille les Journées transactionnelles de l’Africa Investment Forum

La Banque Africaine de Développement (BAD) ouvre ce mercredi à Abidjan, les Journées transactionnelles de l’Africa Investment Forum (AIF), organisées en collaboration avec le ministère ivoirien du Plan et du Développement, sous le thème: «Investir durablement pour renforcer la résilience économique».

«La Côte d’Ivoire est fière d’accueillir l’Africa Investment Forum 2022, qui générera des milliards de dollars en intérêts d’investissement», a déclaré la ministre Nialé Kaba par ailleurs gouverneur de la BAD pour le compte de la Côte d’Ivoire.

Elle a rappelé que ces Journées représentent une plateforme idéale pour attirer les investisseurs privés en Afrique, ajoutant que la plateforme multipartite et multidisciplinaire de l’Africa Investment Forum (AIF) a clairement démontré qu’elle était capable de faire passer les projets à des stades bancables, de lever des capitaux, d’accélérer la clôture financière des transactions et de veiller à l’avancement des transactions de partenariat privé et public-privé à des stades de bancabilité, tout en assurant le suivi des investissements dans ces transactions.

Les objectifs de l’AIF consistent à réduire les coûts d’intermédiation et d’accroître les engagements actifs et productifs entre les gouvernements africains et le secteur privé. L’AIF offre aux investisseurs un accès à une plateforme structurée proposant des transactions bancables et sans risques.

Ainsi, les 1.500 participants attendus à ce conclave, plancheront sur le thème en plus des activités de transactions, des réunions d’entreprise à entreprise (B2B) et de sessions publiques.

Les sessions de ces journées seront axées sur l’énergie et le climat, y compris la préparation du sommet COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, ainsi que sur la sécurité et l’autosuffisance alimentaire, les TIC/télécommunications, le capital institutionnel, la santé et le commerce et l’industrie.