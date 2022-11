La Zone franche de Barra do Dande rapportera à l’Angola une plus-value de 2% au PIB

Le projet de la Zone franche de développement intégré de Barra do Dande située au Nord de l’Angola, l’un des projets structurants du 2ème mandat du président angolais Joao Lourenço, vient d’être lancé.

Le projet a été présenté aux potentiels investisseurs ce mardi 1er novembre, en terre angolaise. Cette infrastructure sera spécialisée en stockage, transformation d’aliments, en métallurgie, assemblage des pièces automobiles, en énergie solaire et énergies alternatives.

Sur les 10 prochaines années, la mise en activité de cette lourde infrastructure est censée apporter une contribution d’au moins 2% au PIB de l’Angola, d’après une projection fournie par Emílio Londa, Secrétaire d’État angolais pour l’Aviation civile, Maritime et Portuaire.

A travers la construction de cette Zone franche, «le Gouvernement de Luanda a deux défis à relever. A savoir démontrer la capacité et la résilience à créer des projets structurants et à transformer le tissu entrepreneurial local, et à attirer les connaissances, la technologie et les capitaux pour toujours mettre au centre du développement le capital humain», assure Emílio Londa.

Cette Zone franche de développement intégré nécessitera un investissement étatique de 600 millions de dollars et un autre financement de 950 millions de dollars provenant d’entreprises privées pour la mise en route de sa première phase qui couvre 860 hectares, soit environ 16% de la superficie totale dédiée à ce projet.

Cette phase 1 est attendue pour être opérationnelle en 2027, et servira de canal à la création de 21.000 nouveaux emplois directs, selon l’Etat d’Angola, une des 5 grandes économies africaines.

Un appel d’offres public a été lancé en juillet dernier pour la sous-concession d’une des parties de la première phase de construction de la Zone franche de Barra do Dande, dont les travaux de construction seront placés sous la direction de la «Sociedade de Desenvolvimento de Barra do Dande, S.A.».