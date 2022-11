Visite discrète de Faure Gnassingbé auprès d’Umaro Sissoco Embalo

Le président togolais Faure Gnassingbé a effectué discrètement un séjour à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, où il a rencontré son homologue Umaro Sissoco Embalo.

La nouvelle n’a pas été divulguée sur les canaux d’information de la Présidence togolaise, seule la Présidence bissau-guinéenne a communiqué sur ce séjour feutré de Gnassingbé à Bissau.

En réponse à une invitation officielle qu’Umaro Sissoco Embalo qui était en visite au Togo, lui a adressée le 12 juillet 2022 à Kara, une ville située à 400 km au Nord du Togo, Faure Gnassingbé a effectué ce 31 octobre un déplacement en Guinée-Bissau, mais aucun détail n’a été dévoilé par les Présidences des deux Etats sur sa date de départ et le programme de cette visite présidentielle.

«Heureux d’accueillir à Bissau mon pair le président Faure Gnassingbé du Togo ce jour (31 octobre) pour un séjour d’amitié et de travail. Je me réjouis de la qualité des relations bilatérales entre le Togo et la Guinée-Bissau», s’est contenté de twitter Umaro Sissoco Embalo lundi soir.

Sur les trois photos de ce Tweet, on aperçoit Faure Gnassingbé arriver à l’aéroport de Bissau dans la nuit du 31 octobre en tenue décontractée et en train de s’entretenir ensuite avec son homologue bissau-guinéen qui assure la présidence tournante de la CEDEAO jusqu’au 03 juillet 2023.

Le Togo et la Guinée-Bissau entretiennent d’excellentes relations diplomatiques et partagent plusieurs convergences de vue sur différents sujets liés à l’actualité régionale et internationale. Ils sont par ailleurs membres de l’UEMOA, de la CEDEAO, de l’UA et de plusieurs autres organisations internationales.