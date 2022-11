Coopération: Luanda de nouveau proche des villes d’Accra et de Durban

L’Angola qui entend accélérer ses échanges multiformes avec le Ghana et l’Afrique du Sud a réactivé la desserte aérienne de ces deux villes depuis sa capitale, Luanda.

La compagnie aérienne angolaise TAAG (Linhas Aéreas de Angola) a annoncé ce mercredi 9 novembre, la reprise de sa desserte de ces deux importantes villes d’Accra et de Durban situées dans deux sous-régions différentes du continent africain.

Signe de l’importance que la TAAG attache à ces routes aériennes, les deux destinations seront desservies trois fois/semaine. Par ailleurs, les vols à destination d’Accra et de Durban seront assurés par des Boeing 737-700NG d’une capacité de 120 passagers, dont 12 sièges en classe affaires et 108 en classe économique.

La rotation Luanda-Accra-Luanda aura ainsi lieu via trois vols hebdomadaires (mercredis, vendredis et samedis). De son côté, la liaison Luanda-Durban-Luanda sera également opérée au moyen de trois vols hebdomadaires (mardis, jeudis et samedis). Une voie aérienne qui permet dorénavant à la TAAG de rallier les trois plus importantes villes d’Afrique du Sud: Johannesburg, Cape Town et Durban.

Au total, 14 destinations internationales (en Afrique et dans le monde) en partance de Luanda seront désormais desservies par la TAAG chaque semaine, à compter de novembre 2022.

La même compagnie projette aussi de rallier, à partir de décembre 2022, Pointe Noire en République du Congo-Brazzaville, à raison de deux vols hebdomadaires les lundis et vendredis.