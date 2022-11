Guinée-Conakry : La justice ordonne le gel des avoirs de l’ex-président Alpha Condé

Les autorités judiciaires de la Guinée-Conakry ont décidé de geler les avoirs de l’ancien président, Alpha Condé, ainsi que de 187 hauts cadres ou ex-ministres de son régime.

Le parquet général près la Cour d’appel de Conakry a annoncé, jeudi 10 novembre, avoir instruit le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum (Conakry) «d’engager sans délai, des poursuites judiciaires par la saisine d’une unité de police judiciaire spécialisée en enquêtes financières pour des fins d’enquêtes, et de procéder au gel des comptes bancaires» de l’ex-chef d’Etat, Alpha Condé et ces 187 autres personnalités concernées.

La justice a par ailleurs instruit «de procéder sans délai et par voie de réquisitions adressées à la police des frontières, d’une interdiction de sortie du territoire national à toutes les personnes mises en cause dans la présente procédure et également d’entreprendre des mesures conservatoires sur tous leurs avoirs en République de Guinée».

Les autorités précisent agir conformément aux injonctions du ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright. En effet, le 3 novembre dernier, ce responsable gouvernemental a ordonné, dans une lettre publique adressée aux procureurs généraux, d’engager des poursuites judiciaires contre ces 188 personnalités «pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité».

Alpha Condé, 84 ans, se trouve depuis mai dernier en Turquie pour des soins médicaux. Certains de ses anciens collaborateurs poursuivis sont déjà en prison.

La junte militaire au pouvoir à Conakry, qui a renversé le régime de Condé le 5 septembre 2021, a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Elle a mis en place une Commission de répressions des infractions économiques et financières (CRIEF) pour lutter notamment contre ce fléau et les détournements des biens publics dans le pays.