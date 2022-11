L’Etat ivoirien maintient son soutien en faveur du secteur privé en 2023 (Patrick Achi)

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi a fait part, dimanche à l’occasion d’une session de travail avec le secteur privé à Yamoussoukro, de l’ambition du gouvernement d’améliorer davantage, en 2023, l’environnement des affaires et l’appui de l’Etat aux opérateurs privés afin de rendre plus compétitives ,les entreprises locales.

Au cours de cette rencontre qui a eu lieu dans le cadre du séminaire gouvernemental, Achi a promis «avec force et avec clarté» que «l’Etat poursuivra intensément ses efforts de soutien et de promotion de nos entreprises, de nos PME et de nos entrepreneurs».

«Les entreprises et les entrepreneurs de Côte d’Ivoire constituent un partenaire indispensable à l’action du gouvernement et à la réussite d’une nation toujours plus prospère et solidaire, fondée sur la « Vision 2030 » du Président de la République», a-t-il aussi indiqué.

Le Premier ministre s’était d’abord félicité des résultats probants obtenus en vertu des concertations que l’Etat avait initiées avec le secteur privé l’année passée ayant permis, entre autres, a-t-il dit, d’enrichir le projet relatif à la mise en place du Guichet Unique de Développement des PME (GUDE) qui sera officiellement lancé avant fin 2022.

«Ce nouvel établissement, porte d’entrée unique, accompagnera plus efficacement les entreprises, facilitera leur accès à des financements et dynamisera puissamment notre tissu de TPE et PME», a-t-il laissé entendre.

De leur côté, les représentants du secteur privé ont réitéré leur ferme volonté et leur disponibilité à œuvrer aux côtés du gouvernement à la construction d’une Côte d’Ivoire dynamique, émergente, prospère.