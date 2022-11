Organisation de la CAN 2023 : La Côte d’Ivoire souhaite offrir au continent le meilleur tournoi de l’histoire

La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d’organisation de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire ont signé à Abidjan, deux accords portant sur la tenue matérielle de l’évènement et qui devraient donner un coup de fouet aux derniers préparatifs de la compétition panafricaine du ballon rond.

Le 1er accord définit les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les conditions d’organisation générale de la CAN 2023. Le second accord transfère les droits et obligations de la CAF au COCAN (Comité local d’organisation), qui en synergie avec la FIF (Fédération ivoirienne de football), va s’assurer de l’organisation matérielle du plus célèbre tournoi sportif panafricain.

Les deux accords ont été signés en présence du Président de la CAF, le sud-africain Patrice Motsepe, de son Secrétaire général, Véron Musengo Omba, et du Président de la Fédération Ivoirienne du Football (FIF), Yacine Idriss Diallo.

«39 ans après la CAN 1984, il nous revient plus que de réussir, de porter au firmament la seconde édition qu’abritera notre pays. Un peuple l’attend, une nation le désire, un continent nous regarde, une planète sera à l’écoute», a déclaré le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi après la cérémonie de signature, promettant que son pays sera «au rendez-vous que nous a fixé l’Histoire» et « qu’ensemble nous ferons de la Can 2023, un moment inoubliable, festif et populaire. Une Can d’un niveau jamais atteint».

Programmée par la CAF pour se tenir en juin-juillet 2023, la 34ème CAN a été reprogrammée sur la période de janvier-février 2024 pour surmonter les écueils de la saison des pluies qui débute en juin en Côte d’Ivoire.

24 nations réparties dans six poules sont attendues en Côte d’Ivoire pour disputer les rencontres de la CAN 2023 dans les six stades répartis dans cinq villes à savoir : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro). Le chantier de ces terrains de jeu est évalué à 90%, selon le Comité d’organisation.