La Tunisie obtient de la France un financement de 200 millions d’euros

Le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna agissant au nom de l’Agence française de développement (AFD), ont signé le week-end écoulé à Djerba, dans le sud-est de la Tunisie, une convention de financement de 200 millions d’euros destiné à appuyer le budget de l’Etat tunisien, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réformes du gouvernement.

Dans une déclaration faite en marge de la cérémonie de signature, M. Saïed a assuré que cette convention «montre la disposition de la France à poursuivre son appui à la Tunisie dans la concrétisation et la mise en œuvre de ses programmes de réformes».

«Cela sera de nature à aider le pays à retrouver ses repères et équilibres financiers, à booster la croissance et à dynamiser une économie durable», a-t-il ajouté.

Depuis la révolution de 2011, la Tunisie s’est enfoncée dans des difficultés économiques, aggravées par la pandémie de Covid-19, avec une croissance en berne et un taux de chômage très élevé.

La ministre française a mis l’accent sur l’importance du programme des réformes mis en place par le gouvernement tunisien, qui, selon elle, «va, certes, aider la Tunisie à se relancer d’une manière progressive et dépasser les difficultés socio-économiques».

La Tunisie est par ailleurs, en négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt d’environ deux milliards de dollars devant l’aider à faire face à sa grave crise financière, qui a empiré depuis que le président Kaïs Saied s’est emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021.