Le Rwanda abat un soldat de l’armée de la RDC

L’armée du Rwanda a déclaré avoir abattu un soldat appartenant à l’armée de la République démocratique du Congo (RDC) pour avoir forcé un poste frontière avec des intentions d’agression.

Ce samedi 19 novembre, à 01h00 du matin, heure locale, «un soldat qui appartient aux FARDC (Forces armées de la RD Congo) a franchi la frontière rwandaise à la petite barrière dans le district de Rubavu, et a commencé à tirer sur les tours de garde des Forces de défense du Rwanda. Il a été abattu par une patrouille des RDF (Forces de défense du Rwanda) avant de faire des victimes», indique l’armée rwandaise dans un communiqué.

Ce nouveau développement pourrait attiser davantage la tension qui existe déjà entre le Rwanda et la RDC, deux pays voisins qui s’accusent mutuellement d’agressions et de violation de leur sécurité et leur souveraineté nationale respective depuis plusieurs mois déjà.

Plusieurs organisations régionales dont l’Union Africaine (UA) et la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est (EAC) sont actuellement à pied d’œuvre pour convaincre les dirigeants des deux pays à s’asseoir autour d’une table pour régler leurs différends de manière apaisée.