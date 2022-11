Côte d’Ivoire : Blé Goudé choisit un retour discret dans son pays

L’ancien ministre ivoirien, Charles Blé Goudé, qui rentrera dans son pays le 26 novembre prochain, après avoir été acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI) de toutes les charges de crimes contre l’humanité prétendument perpétrés en Côte d’Ivoire en 2010 et 2011, s’oppose à tout accueil triomphal à l’aéroport d’Abidjan.

«Je n’ai pas voulu d’un accueil triomphal à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny. Je veux rentrer modestement. Je veux descendre de cet avion dans la sobriété», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée mardi 22 novembre.

Ce leader du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP) a justifié le choix de regagner son pays dans la sobriété, par respect pour les Ivoiriens «qui portent encore les stigmates indélébiles de la crise poste-électorale de 2010».

«C’est ma manière à moi de compatir et de respecter toutes les victimes sans distinction dans leur douleur», a déclaré l’ancien ministre.

A ses partisans, il a demandé de l’attendre à une place précise, pour les retrouvailles après plus de 10 ans d’absence. «Je sais que vous êtes nombreux à venir m’accueillir à l’aéroport. Attendez-moi à la place CP1. De l’aéroport je viendrai directement là-bas et nous allons nous revoir pour qu’on vive ensemble ce moment dont on a tellement rêvé. Mais dans la discipline», a-t-il précisé.