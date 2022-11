Le FMI annonce un financement d’urgence de 112,7 millions de dollars en faveur du Soudan du Sud

Le Fonds monétaire international (FMI) a conclu avec le Soudan du Sud un accord portant sur un financement d’urgence d’environ 112,7 millions de dollars destiné à aider ce pays à faire face à l’insécurité alimentaire, indique mardi dans un communiqué, l’institution financière internationale.

Ce financement d’urgence, qui intervient après une mission du FMI à Juba, du 7 au 17 novembre, «aidera le Soudan du Sud à lutter contre l’insécurité alimentaire, à soutenir les dépenses sociales et à renforcer les réserves de change», indique le document.

Le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde, a connu quatre années consécutives d’inondations graves, et traverse une situation critique d’insécurité alimentaire, alors que les denrées alimentaires connaissent une hausse de prix à l’international, aggravée par le conflit russo-ukrainien.

D’après le communiqué, cette situation, conjuguée avec «la poursuite de conflits localisés», a augmenté le nombre de personnes en situation de grave insécurité alimentaire le portant à 8,3 millions en 2022, ce qui correspond à plus des deux tiers de la population du pays.

Le financement devrait auparavant être approuvé par le Conseil d’administration du FMI dans les semaines à venir, et par la suite débloqué via le nouveau «guichet de choc alimentaire» lancé par le Fonds.

Soulignons que la mission du FMI a salué les réformes importantes introduites au Soudan du Sud depuis le début du programme de référence du FMI en mars 2021.

Parmi ses recommandations, la mission a invité les autorités de Juba à «poursuivre des politiques budgétaires et monétaires prudentes et de consolider et développer les premières mesures prises dans le cadre du programme de référence pour améliorer la gestion des finances publiques».