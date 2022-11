Boko Haram tue une dizaine de soldats au Tchad

La présidence de la transition au Tchad a annoncé mardi, la mort d’une dizaine de ses soldats dans une attaque attribuée au groupe terroriste nigérian «Boko Haram» dans la province du Lac Tchad.

L’attaque qui a eu lieu ce mardi 22 novembre, a visé «une unité des forces de défense et de sécurité, dépêchée en précurseur pour installer le poste avancé de l’armée nationale tchadienne dans l’ile De Bouka-Toullorom entre Ngouboua et Kaiga», précise un communiqué de la présidence à N’djaména, faisant état d’un bilan officiel de «10 soldats tués et des blessés».

Ayant vu le jour dans le nord du Nigeria, la secte islamiste Boko Haram est particulièrement active au Sahel, avec pour objectif de détruire toute affiliation à l’occident, estimant que la culture occidentale est un blasphème contre l’islam.

Selon la présidence tchadienne, «cette énième attaque surprise vient confirmer la présence encore active de la nébuleuse Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad», et accentue la nécessité de «galvaniser les troupes et réorganiser le dispositif» sécuritaire du pays.