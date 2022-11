Le Togo siège désormais au sein de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme

Trois officiers des Forces armées togolaises (FAT) ont pris fonction depuis ce 22 novembre à Ryad, la capitale du Royaume d’Arabie Saoudite, aux côtés de leurs pairs d’autres pays dans le cadre de la Coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme (CIMCT).

Ces délégués devront désormais apporter leurs contributions à l’objectif de base de cette Coalition qui est de «coordonner, d’unifier et de soutenir les efforts intellectuels, médiatiques et militaires de ses membres afin de lutter contre le terrorisme» dans le monde.

Le Togo fait face aux attaques terroristes sur son sol depuis la mi-novembre 2021. Des djihadistes provenant du Sahel ont déjà perpétré au moins 4 attaques contre les Forces armées du Togo.

Un des objectifs stratégiques de la CIMCT intéresse au plus haut degré les Etats africains confrontés à l’hydre terroriste depuis plusieurs années. Il s’agit de celui de «coordonner le soutien militaire et humanitaire aux États membres pour leur permettre de vaincre les groupes terroristes armés et d’alléger les souffrances de leurs populations locales».

La prise de fonction de ces 3 officiers précités au siège de la CIMCT est la suite logique d’une visite de travail effectuée début juin 2022 par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile (Général de Brigade D. Yark) au siège de cette institution à Ryad.

La CIMCT est née en 2015 d’une initiative saoudienne d’unifier les efforts des pays musulmans dans la lutte contre le terrorisme au Proche et Moyen-Orient, et a connu par la suite un élargissement à d’autres contrées.

Dirigée par l’officier Saoudien Mohammed bin Saïd Al-Mughaidi qui fait office de son Secrétaire général, la CIMCT a pour principaux partenaires les USA, le Royaume-Uni et la France. Elle regroupe une quarantaine de pays dans le monde dont 24 Etats africains.