Les 11ème Assises de la Transformation Digitale en Afrique les 15 et 16 décembre à Genève

Le Centre International des Conférences de Genève s’apprête à accueillir du 15 au 16 décembre 2022, la 11ème édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA) sous le thème : «Confiance, souveraineté et inclusion : enjeux et perspectives pour l’Afrique».

Placée sous le haut patronage du président de la République sénégalaise, Macky Sall, cette 11ème édition des ATDA permettra aux participants de débattre de la coopération et de l’émergence d’un «New Deal» entre l’Afrique et le reste du monde, alors que le contexte actuel est marqué par un bouleversement des rapports de forces en raison des grandes crises mondiales.

En vue de maintenir, l’une de ces priorités, notamment le dialogue entre le Nord et le Sud, les ATDA de Genève vont proposer des débats et échanges riches et nombreux entre hauts représentants institutionnels, dirigeants du secteur privé et public et la société civile, l’objectif étant de renforcer les échanges multilatéraux qui constituent des vecteurs de croissance et de prospérité partagée, tout en contribuant à l’émergence de solutions innovantes et opérationnelles, gages de l’essor de l’économie numérique africaine.

Plus de 50 intervenants de haut niveau issus de plus de 30 pays sont attendus dans la capitale suisse, où ils devraient engager des réflexions lors de tables rondes, sur les grands défis contemporains, tels que la transformation numérique, la cyber-sécurité, l’inclusion financière ou encore l’importance du capital humain comme vecteur de transformation.

Parmi la kyrielle de grandes organisations et d’entreprises invitées à cette 11ème Édition des ATDA, on peut citer l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et l’International Trade Center (ITC), Atos ou encore Orange.

Organisées par Cio Mag, le premier magazine panafricain dédié au numérique en Afrique, les ATDA sont devenues, au fil des années, une plateforme d’échanges et d’intelligence collective entre Africains, Européens, Asiatiques et Américains.

La précédente édition des ATDA, organisée en novembre 2021 à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir (Maroc), avait enregistré un grand succès.