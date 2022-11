Le Premier ministre ivoirien Achi salue la coopération Côte d’Ivoire-UE

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé ce lundi 28 novembre à Abidjan, la cérémonie d’ouverture de la 6ème session du Dialogue de partenariat Côte d’Ivoire-Union européenne, tenue sous le thème : «Soutiens réciproques et responsabilités partagées».

Patrick Achi n’a pas tari d’éloges sur la coopération entre son pays et l’UE au cours de cette session qui, a-t-il dit, est « l’expression de la volonté commune des deux partenaires à œuvrer pour les intérêts communs et respectifs ».

«Lorsque nous regardons la réalité, l’ancienneté et l’intensité actuelle de nos échanges, nous pouvons réellement parler de l’Europe comme un partenaire stratégique qui compte pour près de 45% de nos exportations et plus de 35% de nos achats», a-t-il déclaré par la suite.

La paix et la stabilité, la sécurité, le commerce et les investissements, ainsi que le développement sont les principales thématiques devant être abordées par les participants à cette rencontre.

Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs, précisé que l’UE a investi 1,6 milliard d’euros en Côte d’Ivoire sur trois initiatives clés, à savoir la sécurité, la transition carbone et l’initiative cacao durable.

Concernant la production de cacao, il a assuré que «la Côte d’Ivoire respectera tous ses engagements en matière de lutte contre la déforestation et le respect des droits humains».

L’ambassadrice de l’UE en Côte d’Ivoire, Francesca Di Mauro, a souligné, pour sa part, que «la Côte d’Ivoire figure parmi les pays, où les domaines de coopération de l’UE sont les plus diversifiés et les plus riches».

Abordant également la question du secteur cacaoyer, elle a laissé entendre que plusieurs centaines de millions d’euros seront mobilisés, au cours des prochaines années, par l’UE et ses banques d’investissement réunies au sein de la Team Europe, pour accompagner la stratégie cacao durable portée par le gouvernement ivoirien.