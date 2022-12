Tension dans l’Est de la RDC: L’opposant Martin Fayulu soutient la marche pacifique des évêques

L’opposant congolais, Martin Fayulu a apporté son soutien à la marche pacifique que l’Eglise catholique prévoit le dimanche 4 décembre prochain pour réclamer la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

«(…) Je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l’appel de l’Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 04 décembre 2022, contre la balkanisation de notre pays.

Quelques soient vos convictions religieuses, soyez nombreux à cette marche pour montrer à l’ennemi que nous sommes unis et le Congo restera uni et indivisible», a déclaré hier le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle.

Les évêques de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) avaient récemment exprimé leur préoccupation face à la dégradation de la situation dans l’Est de la RDC où ne cesse de progresser la rébellion M23, soupçonnée d’avoir le soutien du Rwanda. L’Eglise catholique a donc prévu de marcher pacifiquement dimanche prochain pour sonner l’alarme et réclamer la cessation des hostilités.

L’opposant Fayulu va plus loin, en appelant les «jeunes Congolais disséminés dans les 26 provinces du pays» à «dénoncer l’agression de notre pays par le Rwanda au travers des manifestations grandioses sur l’ensemble du territoire national et exiger le départ des éléments du M23 et des troupes de la communauté de l’Afrique de l’Est de notre pays».