Trois séparatistes camerounais arrêtés aux USA

Trois personnes ont été arrêtées et inculpées aux Etats-Unis d’Amérique (USA) cette semaine pour leur rôle présumé dans le litige territorial en région anglophone du Cameroun.

Il s’agit des nommés Claude N. Chi, 40 ans, Francis Chenyi, 49 ans, et Lah Nestor Langmi, 46 ans, tous de nationalité camerounaise. Ils auraient soutenu et levé «plus de 350.000 dollars» pour l’achat d’armes et de matériel de fabrication de bombes à destination des groupes armés séparatistes au Cameroun.

Ils ont été arrêtés lundi par les agents du Bureau fédéral d’investigation (FBI) et inculpé pour «association de malfaiteurs en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements des personnes et à l’usage d’armes de destruction massive dans un pays étranger», selon la justice américaine qui leur reproche également d’avoir «comploté avec des personnes au Cameroun pour kidnapper des civils dans le but d’obtenir des rançons».

Ces séparatistes seront jugés, et risquent, en cas de culpabilité avérée, jusqu’à «15 ans de prison pour l’appui matériel au mouvement séparatiste anglophone, trois ans de prison pour avoir perçu des rançons des personnes enlevées et 20 ans de prison pour le blanchissement d’argent», a souligné la justice américaine.