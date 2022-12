Guinée Equatoriale: L’opposant Andrès Esono Ondo réclame l’annulation des élections générales

L’opposant équato-guinéen, Andrès Esono Ondo a officiellement rejeté les résultats des élections du 20 novembre dernier en Guinée équatoriale, évoquant des fraudes qui auraient entaché la crédibilité des votes.

Leader du parti politique la Convergence pour la Démocratie Sociale (CPDS), Andrès Esono Ondo est arrivé deuxième à l’élection présidentielle avec seulement 4% des suffrages, très loin derrière le président sortant, Teodoro Obiang Nguema, qui a raflé plus de 94% des voix.

Outre l’élection présidentielle, le Parti démocratique de Guinée équatoriale (PDGE au pouvoir) et sa coalition ont remporté l’ensemble des 100 sièges de députés et des 55 sièges de sénateurs lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Le PDGE disposait déjà de 99 sièges dans l’Assemblée nationale sortante.

Ces résultats, selon le candidat malheureux, sont «frauduleux, antidémocratiques et injustes». Il réclame «leur annulation totale, les scrutins ont été un véritable coup d’État électoral, donné par un chef d’État arrivé au pouvoir par un coup d’État et prêt à rester au pouvoir contre la volonté populaire».

Le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo qui vient de briguer un sixième mandat consécutif, dirige la Guinée équatoriale depuis plus de 43 ans déjà.