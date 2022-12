Afrique de l’ouest: La Côte d’Ivoire se donne les moyens d’une concurrence portuaire

La Côte d’Ivoire a inauguré le 2 décembre, le deuxième Terminal à conteneurs (TC2) du Port Autonome d’Abidjan (PAA) appelé à faire du pays le principal Hub portuaire d’Afrique de l’Ouest.

Ce second terminal à conteneurs ultramoderne et digitalisé du PAA a nécessité un investissement total de 596 milliards FCFA. 334 milliards FCFA de ce montant ont servi aux travaux de terrassement et la création de 375 hectares de terre-plein à la charge du Port autonome d’Abidjan et 262 milliards FCFA pour les ouvrages de superstructure.

La plate-forme bâtie sur une superficie de 37,5 ha, est composée de six portiques de quai, de 13 portiques de parc, de 36 tracteurs électriques et de deux élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, il peut accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau.

Le projet vise à offrir à la Côte d’Ivoire un outil de transport maritime performant permettant de proposer aux armateurs, chargeurs et transitaires, des solutions adaptées pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises au départ et à destination de la Côte d’Ivoire.

Construit selon les dernières normes environnementales, le nouveau terminal à conteneurs permettra au port d’Abidjan d’accueillir et de gérer annuellement 2,5 millions de conteneurs, contre un million actuellement.

Cet investissement constitue un puissant vecteur pour accompagner durablement la Côte d’ivoire sur le chemin du progrès, a fait remarquer le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné qui a présidé, la cérémonie officielle d’inauguration du deuxième Terminal à Conteneurs (TC2).

Le port d’Abidjan est considéré comme le poumon de l’économie ivoirienne. Il assure 75% des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et l’extérieur et représente plus de 76% des recettes douanières. Il concentre sur son site 50% des unités industrielles les plus importantes de la Côte d’Ivoire.