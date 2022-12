La BAD octroie au Burkina Faso un financement de 43,16 millions de dollars

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) va attribuer au Burkina Faso un financement sous forme de prêt et de don, d’un montant de 43,16 millions de dollars destiné à un Projet d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement dans le pays ouest-africain, a annoncé lundi la BAD dans un communiqué.

Il est attendu de ce Projet de faciliter l’accès adéquat à l’eau potable et à l’assainissement à des milliers de personnes dans six régions du Bukina. Concrètement, il permettra l’accès adéquat à l’eau potable à 370.000 personnes et à l’assainissement à 100.000 personnes dont 50 % de femmes y compris les personnes déplacées internes.

D’après le même Aussi, poursuit le communiqué, plus de 2, 5 millions de personnes adopteront des bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement, de conservation de l’eau potable et la cohésion sociale.

Pour Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, «ce projet permettra de doter le pays d’infrastructures durables d’eau et d’assainissement et contribuera à la réduction de la pauvreté et la résilience dans six régions du Burkina Faso connaissant de faibles taux d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, des défis sécuritaires et humanitaires avec des nombres élevés de personnes déplacées internes».

Approuvé le 2 décembre à Abidjan par le Conseil d’administration de la BAD, le financement est composé d’un prêt de 24,18 millions de dollars et d’un don de 18,98 millions de dollars de la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme de décaissement rapide de la BAD.

Le 15 octobre 2022, le portefeuille actif du Groupe de la BAD au Burkina Faso comptait 16 projets, pour un engagement financier global 771 millions de dollars, conclut le communiqué.