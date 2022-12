Mondial Qatar 2022: Le Roi Mohammed VI félicite l’équipe nationale pour sa qualification aux quarts de finale

A l’issue du match qui a opposé ce mardi, la sélection marocaine à son homologue espagnole, le Roi Mohammed VI a félicité les joueurs et le staff technique et administratif de l’équipe nationale pour cette qualification historique aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar-2022.

Le Souverain s’est ainsi entretenu au téléphone, avec le Président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa et l’entraîneur du onze national, Walid Regragui, auxquels le Souverain a exprimé «Ses sincères félicitations aux joueurs et aux staffs technique et administratif qui ont su donner le meilleur d’eux-mêmes et accomplir un parcours excellent au cours de cette compétition sportive majeure».

Le Roi Mohammed VI a salué la prestation historique des joueurs marocains qui ont été à la hauteur des attentes et aspirations du large et valeureux public marocain qui les soutient aussi bien au Maroc qu’au Qatar et partout dans le monde.

Le Souverain a également encouragé l’équipe nationale, l’incitant à maintenir le cap dans cette compétition, à continuer à faire honneur au football national et à porter haut l’étendard du Royaume.

Par ailleurs, le Roi du Maroc a été félicité par des Chefs d’Etat à l’occasion de la qualification de l’équipe marocaine aux quarts de finale de la coupe du monde de football qui se joue au Qatar.

Le Roi Mohammed VI a en effet, reçu ce mardi des appels téléphoniques du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba et du Prince Hassan Ibn Talal de Jordanie qui lui ont exprimé leurs chaleureuses félicitations pour cette victoire historique de l’équipe nationale et qui fait du Maroc le premier pays arabe à atteindre ce stade dans une Coupe du Monde de football.