Le D.G de l’OMS perd un proche-parent tué par l’armée érythréenne au nord de l’Ethiopie

Le Directeur Général (D.G) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a annoncé mercredi, la mort de son oncle maternel, tué par l’armée de l’Erythrée dans la région du Tigré, au nord de l’Ethiopie.

«J’ai appris que mon oncle avait été assassiné par l’armée érythréenne (…) J’ai parlé à ma mère et elle était vraiment dévastée, parce que c’était le plus jeune de leur famille et qu’il avait presque le même âge que moi (…) Je n’étais donc pas en forme», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus ce mercredi 14 décembre lors d’une conférence de presse avec l’Association des correspondants des Nations unies qu’il a failli annuler.

Selon le patron de l’OMS, son oncle fait partie d’une cinquantaine de personnes tuées «arbitrairement» dans leur village de la région du Tigré où un conflit armée entre le pouvoir central d’Addis-Ababa et les autorités locales peine à s’éteindre.

Le gouvernement éthiopien et le Front de Libération du peuple du Tigré (TPFL), l’autorité locale de Tigré, ont récemment signé un accord pour cesser les hostilités et donner une chance au dialogue, mais sur le terrain, plusieurs voix dénoncent encore des exactions, attribuées souvent à l’armée de l’Erythrée, alliée d’Addis-Ababa. «J’espère que l’accord de paix va tenir et que cette folie va cesser», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.