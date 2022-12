Coupe du monde 2022: Le onze marocain vise la médaille de bronze

La sélection nationale de football du Maroc s’est inclinée hier mercredi par 2 à zéro face à l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde FIFA, Qatar-2022, marquant ainsi la fin de son parcours historique dans cette compétition, mais une troisième place reste possible pour décrocher après les matchs de classement, la médaille de bronze.

Les Lions de l’Atlas peuvent garder tête haute pour leur excellent parcours. En demi-finale ce mercredi, la bande à Walid Regragui a imposé son rythme à une sélection française dominée en deuxième mi-temps, suite à un repli tactique de Didier Deschamps.

Physique, technique, très athlétique et très combative, la sélections marocaine a, hélas, manqué le dernier geste en ratant au moins trois occasion de scorer après avoir dominé le jeu face à son adversaire tout au long de la rencontre. Plus réaliste et chanceuse que son adversaire du jour, la France gagne sans trop jouer, et peut désormais lorgner une troisième étoile de Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas ont une dernière chance d’écrire davantage cette belle histoire qu’ils ont commencée à la Coupe du monde Qatar 2022. Ils disputeront le match de la troisième place samedi prochain contre la Croatie de Luka Modric qui a aussi à cœur de finir sa compétition sur du positif.