Le Président du Parlement burkinabè de la transition à Bamako

Le président de l’Assemblée législative de transition (ALT) au Burkina Faso, Ousmane Bougma, accompagné d’une délégation de députés, est arrivé mercredi à Bamako, pour une visite de 72h au Mali, a annoncé le Parlement burkinabè.

Pour son premier voyage à l’étranger, Ousmane Bougouma a choisi le Mali, où il va rencontrer le président malien de transition, le Colonel Assimi Goïta et participer à la clôture de la session du Conseil national de la Transition malien.

Pour sa première sortie officielle, Ousmane Bougma a fait le choix du Mali, pour, a-t-il dit, «renforcer les liens d’amitié entre ces deux peuples qui partagent une histoire et une géographie commune», a expliqué le Direction de la communication de l’ALT.

Bougma a été accueilli à l’aéroport par son homologue, le président du Conseil national de la transition, le Colonel Malick Diaw.

Depuis 2015, le Burkina Faso est régulièrement endeuillé par des attaques jihadistes de plus en plus fréquentes ayant fait des milliers de morts et contraint quelque deux millions de personnes à fuir leurs foyers.

Ces attaques de groupes armés liés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda visant militaires et civils se sont multipliées ces derniers mois, essentiellement dans la partie nord et orientale du Burkina Faso.

Investi le 21 octobre président de la transition par le Conseil constitutionnel burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d’un coup d’Etat militaire le 30 septembre – le deuxième en huit mois -, s’est donné pour objectif «la reconquête du territoire occupé par ces hordes de terroristes». Les jihadistes occupent environ 40% du territoire burkinabè.

Le capitaine Ibrahim Traoré avait également effectué sa première visite à l’étranger à Bamako où il avait parlé des questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme avec le colonel Assimi Goïta.