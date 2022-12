Principaux acquis et annonces financières de la 2è journée du Sommet Afrique-USA 2022

Des accords et des contrats d’une valeur de 15 milliards de dollars ont été signés entre les Etats-Unis et des pays du continent africain, ce mercredi 14 décembre, 2ème journée du Sommet Afrique-USA 2022 qui se tient du 13 au 15 du mois courant à Washington. Les différents secteurs concernés par ces accords sont: la santé, l’agriculture, les transports et les nouvelles technologies.

«Ce sont des investissements à long terme qui vont bénéficier vraiment aux gens, créer de nouveaux emplois bien payés, y compris ici aux États-Unis, et élargir les opportunités de tous nos pays pour les années à venir», s’est réjoui le président Joe Biden, au moment d’annoncer la nouvelle à ses pairs africains.

« Les accords que vous avez signés, les investissements que vous avez faits ensemble, sont la preuve concrète de l’engagement durable que nous avons les uns envers les autres. De gouvernement à gouvernement, d’entreprise à entreprise et de peuple à peuple. Plus important, ce n’est qu’un début, il y a encore bien plus que nous pouvons faire ensemble et que nous ferons ensemble», a-t-il ajouté.

Le président américain a appelé à un grand « partenariat » avec l’Afrique, clé du « succès » pour le monde, devant les dirigeants de 49 pays africains présents, soulignant que « quand l’Afrique réussit, les États-Unis réussissent. Le monde entier réussit ».

Parmi les accords signés, figure un partenariat pour améliorer le transport entre le Niger et le Bénin. Cet accord a pour but de faciliter le commerce à l’intérieur du continent africain, a expliqué le président américain, quelques heures après la signature de l’accord entre l’Agence américaine de développement MCC, le Bénin et le Niger, portant sur 500 millions de dollars.

Un accord régional qui doit notamment renforcer les infrastructures routières qui relient le port béninois de Cotonou à la capitale nigérienne Niamey. Des discussions entre le MCC et quatre autres pays africains, la Gambie, le Togo, le Sénégal et la Mauritanie ont également eu lieu.

Joe Biden s’est également entretenu avec les chefs d’État dont les pays organisent des élections présidentielles l’an prochain, dont le Gabon, la République démocratique du Congo et le Nigeria. Ouvert mardi dernier, le Sommet Etats-Unis/Afrique prend fin ce jeudi 15 décembre.