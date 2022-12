L’Allemagne maintiendra ses soldats au Mali jusqu’à mai 2024 sous certaines conditions

L’Allemagne a décidé de poursuivre son soutien au processus de transition au Mali jusqu’au mois de mai 2024, a laissé entendre, jeudi, la ministre allemande de la Défense, Christine Anelle Lambrech, à l’issue d’une rencontre à Bamako, avec le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

«L’objectif de ma visite était de réaffirmer une fois de plus l’engagement de mon pays auprès du Mali mais aussi de la coopération bilatérale entre les deux pays», a-t-elle indiqué à la presse.

En effet, si Berlin avait prévu la fin de la mission des Casques bleus allemands au Mali, «au plus tard fin 2023», le gouvernement fédéral prévoit de proposer, en mai 2023, au Bundestag (Assemblée parlementaire), «de prolonger le mandat pour la dernière fois et pour un an afin de mettre un terme de manière structurée à cette mission après dix ans de présence», selon une déclaration, faite fin novembre passé, par le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit.

Mais ce porte-parole avait conditionné ladite prolongation du mandat par la tenue des élections devant mettre un terme à la transition. «Cela tiendra notamment compte des élections au Mali prévues en février 2024», d’après ses propos.

La ministre allemande de la Défense a réitéré pratiquement les mêmes propos. Berlin «a pris la décision de continuer à soutenir le processus de transition jusqu’en mai 2024, mais c’est lié à des conditions qui doivent être remplies. Si une de ces conditions n’étaient pas remplies, nous serions amenés à revoir notre décision», a-t-elle déclaré à son homologue malien, avant d’inviter «les autorités maliennes à maintenir la dynamique amorcée allant vers des élections crédibles»,

De son côté, le colonel Sadio Camara a rassuré son hôte quant à «la volonté des autorités de la transition de faire en sorte que les élections puissent se tenir dans de bonnes conditions».

D’après ses dires, la visite de la ministre allemande «a permis d’éclaircir» le fait que «le Mali est disposé à travailler avec tous les Etats tant que la souveraineté du Mali est préservée».

L’Allemagne compte environ 1.100 soldats déployés au Mali dans le cadre de la Mission de l’ONU (Minusma). Ce pays du Sahel, confronté depuis plusieurs années aux attaques terroristes, est dirigé par des militaires ayant pris le pouvoir suite à deux coups d’Etat.